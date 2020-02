publié le 21/02/2020 à 12:45

Le 5 mai prochain, l'humoriste et comédien Raphaël Mezrahi sera sur la scène de l'Olympia pour jouer son nouveau spectacle : Bientôt adulte. Un seul en scène hilarant où l'inventeur du faux journaliste "Hugue Delatte" revient sur les moments forts de sa carrière.

La genèse de son personnage d'intervieweur gauche, ses caméras cachées chez des particuliers, son arrivée à Paris, tous ses concepts dingues refusés par les chaînes de télé... et la méprise incroyable à l'origine de son implication dans le comité de soutien à Ingrid Betancourt, otage des FARC entre 2002 et 2008 !

Au micro de Stéphane Bern, Raphaël confesse que c'est en revenant de faire des courses qu'il est tombé, un matin, complètement pas hasard, sur des proches de la captive colombienne, réunis devant l'Hotel de ville de Paris: "C'est là que la fille de Betancourt me reconnaît et, très sympa, vient me voir en disant : 'c'est super gentil d'être venu soutenir maman (...) vous qui connaissez plein de monde ça serait bien de vous mobiliser'. J'ai alors appelé mon pote Renaud..." et l'humoriste de raconter comment, à partir de ce jour, il est devenu l'un des fers de lance d'un combat qui, à l'origine, ne lui tenait pas particulièrement à cœur... et qui l’emmènera jusqu'à l'Élysée avec son pote Laurent Baffie !



Raphaël Mezrahi Crédit : Olympia

Des anecdotes comme celle-ci, le spectacle Bientôt adulte en regorge, le tout enrichi de vidéos et de sketchs inédits, mi absurdes mi poétiques, bien dans la veine de l'interprète de l'inoxydable tube Les carottes ça a des poils. Et en première partie de son spectacle à l'Olympia le 5 mai prochain, Raphaël se paie le luxe d'accueillir son pote... Laurent Gerra, excusez du peu ! "J'allais quand même pas donner sa chance à un p'tit jeune qui débute" sourit Mezrahi.

> Bande annonce "Bientôt adulte" Raphaël Mezrahi

Le live de Camille et Julie Berthollet:

Depuis la victoire de Camille dans l'émission de France 2 Prodiges en 2014, les deux sœurs, originaires d'Annecy, n'en finissent pas de révolutionner avec succès le monde de la musique classique. Ce vendredi elles viennent nous jouer en direct et en public un extrait de leur nouvel album (le cinquième !), Nos 4 saisons, dans lequel elles rendent un bel hommage à Vivaldi. Dans cet opus, non seulement elles proposent des versions revisitées, plus rythmées, des fameuses pièces du "prêtre roux", mais elles s'en inspire également pour composer des chansons originales, co écrites par leurs soins. Quatre titres plus pop, plus personnels et plus actuels, enregistrés notamment aux côtés de Joyce Jonathan, Foé ou encore Icare.

Camille et Julie Berthollet sont actuellement en tournée dans toute la France et elles joueront le 28 mai prochain au Casino de Paris.

Nos 4 saisons Crédit : Camille et Julie Berthollet

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !



La recette de Luana:



MON RISOTTO AU CHAMPAGNE



Ingrédients (pour 4 personnes): 400g de riz Canaroli ou Arborio

2 verres de champagne

1 échalote haché

50 cl de bouillon de légumes

100g de parmes râpé

40g de beurre

menthe fraiche ; huile d'olive ; sel ; poivre



Faire chauffer le bouillon dans une casserole, maintenez-le au chaud. Dans une sauteuse faire revenir dans de l'huile d'olive l'échalote sur un feu moyen. Ajouter le riz, enrobez-le dans l'huile jusqu'à ce qu'il devienne translucide ; ajouter les deux verres de champagne et une dizaine de feuilles de menthe. Laisser cuire 5 minutes pour faire évaporer l'alcool puis verser le bouillon au fur et à mesure qu'il est absorbé par le riz, saler, poivrer. Compter 15/18 minutes de cuisson. Hors du feu ajouter le beurre en morceaux le parmesan et de la menthe ciselée.