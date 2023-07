Qui était Gabriel Morris, l'homme aux colonnes qui ornent Paris ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Gabriel Morris. Richard Gabriel Morris, né le 29 novembre 1837 à Paris et décédé le 18 février 1914 à Paris. Imprimeur et génial publicitaire français, il a été promoteur avec son père, Richard James Placide Morris, des colonnes Morris.

"Sainte Geneviève, Molière, Haussman, Toulouse Lautrec, Simone de Beauvoir, Eiffel, Pompidou, les frères Tang, Jean Nouvel... Artistes, politiques, scientifiques, entrepreneurs, au fil du temps, ils ont tous marqué la ville de leur empreinte. C'est donc une redécouverte de la Capitale à travers ceux qui l'ont construite, pensée, défendue, aimée! Pour chaque personnage, des anecdotes, le contexte historique et et les lieux emblématiques qui lui sont liés."

Texte de Jean-Michel Billioud, illustré par Gazhole.



Paris Crédit : Gallimard Jeunesse

En partenariat avec Gallimard Jeunesse, Laurent Marsick vous propose chaque jour une histoire pour les enfants. Chaque histoire est lue par un ou une journaliste de la rédaction de RTL.



La collection BAM Gallimard jeunesse est à retrouver sur le site Gallimard jeunesse

