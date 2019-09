publié le 25/09/2019 à 17:43

Un prix mérité pour un roman mêlant tendresse, amitié et humour. Telle est la recette du succès de Sam de Bergerac sous la plume de sa maman, l'autrice Sarah Turoche-Dromery. L'histoire n'est évidement pas sans rappeler celle du grand Cyrano de Bergerac, mais heureusement en moins tragique. Voici donc Sam, jeune collégien, crack en français, et son meilleur pote, Victor.

Victor est nul en français, si nul que leur prof au collège Monsieur Lachique dit le sadique, ne perd jamais une occasion de moquer les rédactions du pauvre Victor qui du coup a perdu tout espoir de pouvoir briller aux yeux de celle qui fait battre son coeur : la belle Julia.

Heureusement son pote Sam est là. Sam sait comme personne manier les mots, les embellir, les sublimer, les rendre si beaux qu'ils feraient fondre n'importe quelle jeune fille. C'est donc lui qui est chargé d'écrire pour son copain Victor la plus belle lettre d'amour à la jolie Julia. Une expérience qui va s'avérer payante mais pas sans risque... et rien ne va évidement se passer comme prévu. Le talent de Sam va devenir son pire cauchemar... pour le pire ? Peut-être pas, allez savoir.

Sam de Bergerac est une ôde à l'amitié et à l'amour. L'amour des mots, l'amour des belles lettres à une époque où les plus jeunes ont le nez collé dans leurs écrans. Oui écrire une lettre d'amour ce n'est pas ringard, c'est tendre et beau et ça marche !

Sam de Bergerac s'adresse plutôt aux 8-10 ans. Ici pas de magie, pas de sorcier, pas de monstre. Juste une plume, de l'encre et de l'amour.

Le prix Gulli du Roman 2019 fêtait cette année sa 8ème édition parrainée par Philippe Besson. 6 romans jeunesse étaient en compétition.

Gulli, 1ère chaîne française sur la jeunesse et marque de référence dans la vie quotidienne des familles (M6 groupe), a créé en 2012 le Prix Gulli du Roman. Un prix littéraire qui distingue un ouvrage destiné aux 8-13 ans avec la volonté de promouvoir la lecture et les livres pour les enfants.

* Sam de Bergerac aux éditions Thierry Magnier.