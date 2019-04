publié le 19/04/2019 à 10:38

Jeudi 18 avril 2019, en ce troisième jour du Printemps de Bourges, était célébré un triste anniversaire : la disparition il y a plus d'un an (6 avril 2018) de Jacques Higelin. Une soirée spéciale imaginée par ses enfants. Arthur H et Izia sont les premiers à apparaître, main dans la main, avec une chanson de 1979, Je ne peux plus te dire que je t'aime.



Dans la salle, un silence de marbre. Izia, bouleversée, retient ses larmes. Arthur H tente de la réconforter. Leurs invités arrivent doucement. Jeanne Cherhal offre un titre inédit écrit dans la foulée de la cérémonie qui s’était déroulée au Cirque d’hiver, le jour des obsèques de Jacques Higelin.

La scène centrale a été recréée dans le Palais d’Auron pour le Printemps de Bourges. "C'est une création, avec de nouveaux arrangements, on voulait quelque chose de nouveau", détaille Arthur H au micro de RTL. Izia, l'unique fille du chanteur explique : "C'est trop important de le célébrer, de chanter ses chansons."

> Jacques Higelin "Je ne peux plus dire je t'aime" | Archive INA

Jeanne Cherhal, Camille, Mathieu Amalric

Cette création était à l’image d’Higelin, foutraque. Quand Jeanne Cherhal chante Tombé du ciel, on voit la chanteuse Camille danser pieds nus et dans une robe jaune, et comme une apparition, l’acteur Mathieu Amalric surgit avec une lecture un peu surréaliste. Jeanne Added épate Cet enfant que je t’avais fait.



Camille revient pour une version loufoque pleine de digressions et d’improvisations de Tiens j’ai dit tiens. Le tout sans aucune transition ou prise de paroles. La chanteuse se rappelle d'Higelin lorsqu'il était sur scène : "C'était vivant, fou !", explique-t-elle au micro de RTL. Et Jeanne Cherhal de renchérir : "Il était capable de poésie même pendant ces moments de colère."

Les trois enfants aux manettes de l'hommage à Jacques Higelin : de gauche à droite, Arthur H, Izia et Kên Higelin Crédit : Guillaume Souvant / AFP