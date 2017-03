publié le 01/03/2017 à 11:54

On va balayer l'actualité musicale à présent et on débute avec le premier extrait de l'album hommage à Michel Fugain. Le 12 mai prochain, le chanteur français fêtera ses 75 ans et ses 50 ans de carrière. C'est aussi ce jour là que sortira un disque de reprises de ses plus grands succès. Claudio Capéo, Amir, Ben l'Oncle Soul, Patrick Fiori, Corneille et Slimane sont annoncés au générique. Le premier extrait vient d'être dévoilé, il s'agit du titre Chante. Un morceau qu'on retrouvait dans le deuxième volume Fugain et le Big Bazar paru en 1973. Et ce sont les Kids United qui revisitent ce tube.



À noter également, le grand retour fin avril du groupe Texas, avec un nouvel album qui sera dans les bacs au printemps. Sharleen Spiteri qui lève le voile sur ce disque en avant-première, elle qui n'avait pas encore pris la parole. La chanteuse a fait un détour par les studios de RTL, pour évoquer Jump On Board, neuvième enregistrement de Texas, dont la sortie est prévue le 21 avril.

"Ça a été un album très facile à créer, écrire et enregistrer. Ce disque est arrivé de manière collective, aisée et avec un grand plaisir", explique l'artiste. Un opus soul, rond, chaleureux, inspiré notamment par le récent voyage de Sharleen Spiteri en Inde. Un séjour qui a fortement marqué la chanteuse, qui fête ses 50 ans cette année.

Immersion dans les coulisses de "Grease", au théâtre Mogador

On termine ce journal musical par un détour par le théâtre Mogador. Le 28 septembre prochain, la salle parisienne rouvrira après des mois de travaux et un terrible incendie. Et c'est le spectacle Grease qui a été choisi pour cette renaissance, dont les castings viennent de débuter. Qui succédera à Olivia Newton-John et John Travolta dans les rôles de Sandy Olsson et Danny Zuko ? Les auditions s'enchaînent depuis quelques jours dans un studio de répétition, dans les étages du Théâtre Mogador.



Voici Fiona, une anglaise qui a joué dans Kiss Me Kate au Châtelet. Le jury lui pose quelques questions pour tester la qualité de son français. Les candidats restent à peine deux minutes dans la salle. Puis arrive Adrien Pelon, que l'on a pu voir dans Résiste l'an dernier. "C'est comme un lancé de dés, on ne sait pas sur quel chiffre on va tomber. Tu rentres dans la salle, t'as le temps de rester 10 secondes et au-revoir !", raconte le jeune artiste.

Plusieurs centaines de chanteurs et d’apprentis chanteurs ont défilé devant un jury depuis une semaine. Certains ont plus de chance. Comme à la Nouvelle Star, on voit de tout. Des gens qui chantent faux, d'autres qui blâment la pianiste. Et des profils plus professionnels. Jérémy Charvet a participé à The Voice, au Soldat Rose et à Timéo l'automne dernier. Pour lui, un rôle à Mogador serait une consécration. "C'est l'un des plus beaux théâtres de Paris, ils ont fait des spectacles de qualité à chaque fois, ça fait rêver quand on est comédien-chanteur", confie-t-il.



Grease, à découvrir à partir du 28 septembre prochain au théâtre Mogador, à Paris. La billetterie est déjà ouverte.