"Amélie Poulain" débarque en comédie musicale à Broadway

Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001, avait enchanté plus de 8 millions de spectateurs en France en 2001 et reçu 5 nominations aux Oscars à Hollywood. Et ce Fabuleux Destin est désormais passé de Montmartre à Broadway, du café des Deux Moulins au Walter Kerr Theater. Il suffit de quelques notes de la musique de Yann Tiersen pour se retrouver dans l'atmosphère sépia du film, quelques détails qui nous transportent à nouveau lorsqu'on les retrouve sur scène, à Broadway.



Un pont sur le canal Saint-Martin, le sigle PTT sur une cabine téléphonique, les couleurs du nain de jardin, le zinc du café des Deux Moulins, tout y est. Mais dans cette version comédie musicale, pas de Yann Tiersen, c'est un Américain qui a composé la musique... très américaine. Un peu déroutant pour les puristes du film de Jeunet, mais Guillaume Laurant, le co-scénariste de l'original justifie ce choix. "Ajouter de l’accordéon en plus d'une reconstitution de Paris sur scène, on était un peu trop dans une carte postale", explique-t-il.

Le défi d'une adaptation du personnage d'Amélie Poulain

Autre problème quand on veut monter une comédie musicale, c'est que dans le film, l'héroïne est presque muette, toujours un peu dans la lune et maladivement timide. "C'était l'un des plus gros challenges de l'adaptation, il fallait respecter cette timidité, trouver une voix pour exprimer ce qu'il se passait derrière ces yeux", détaille Craig Lucas à qui l'on doit l'adaptation d'Amelie à Broadway, mais aussi de Un Américain à Paris au théâtre du Châtelet.

La Amélie américaine s’appelle Philippa Soo, connue notamment pour son rôle dans la création de Hamilton, le plus grand succès de Broadway depuis 40 ans. Jean-Pierre Jeunet n’a pas été associé au projet, il a même longtemps traîné des pieds, et n’a cédé les droits qu’afin de récolter de l’argent pour une organisation de charité.



Mais quand on enlève la musique de Tiersen, la créativité visuelle de Jeunet, cette poésie sur l’écran du temps qui passe, de la force de l’imagination, et que vous y ajoutez une mélodie un peu sirupeuse et des éléments de mise en scène qui rappellent presque le dessin animé, et bien que reste-t-il ? La fantaisie d’Amélie, mais aussi un côté un peu… nunuche.

