Pourquoi dit-on A-B-C-D et non D-C-B-A ?

publié le 18/04/2020 à 09:20

Amis des mots, aujourd’hui nous revenons aux racines de notre écriture, à la demande de Séverine, qui profite du confinement pour apprendre à sa petite Maelys, âgée de 4 ans, à écrire son prénom. Et Maelys voudrait savoir "pourquoi le M vient avant le N, alors qu’il a plus de ponts ?" Voilà une excellente question, que je ne m’étais jamais posée. Je suis allée enquêter.

Alors, pour trouver l’origine de notre alphabet, il faut remonter plus de 3 000 ans en arrière. Le mot alphabet lui-même vient des deux premières lettres de l’alphabet grec : alpha et bêta. Notre alphabet actuel est issu de l’alphabet latin, bien sûr, mais l’alphabet latin est lui-même inspiré de l’alphabet grec, qui descend de l’alphabet phénicien (donc de la région du Liban actuel), qui lui-même s’enracine dans une écriture sémitique encore plus ancienne.

Alors, tous ces alphabets étaient-ils dans le même ordre ? Pas tout à fait, mais presque. L’alphabet phénicien commençait par la lettre aleph, qui désignait le bœuf (et qui a donné l’alpha grec et notre A). C’était une sorte de A majuscule posé de côté, ce qui ressemble assez à la tête d’une bête à cornes. La deuxième lettre était beth (qui a donné bêta en grec et notre B), et qui désignait la maison. L’alphabet phénicien était classé en fonction de la signification des lettres, ce qui permettait de le mémoriser plus facilement, en se racontant une petite histoire commençant j’imagine par un bœuf (aleph) broutant à côté d’une maison (beth).

L'inspiration des Grecs

Les Grecs se sont inspirés de cet alphabet, qu’ils ont adapté, notamment en lui ajoutant des voyelles, puis les Romains l’ont encore modifié. Ainsi, le dzêta grec (qui a donné notre Z) était en sixième position. Le latin a d’abord décidé qu’il n’en avait pas besoin, et puis finalement il l’a réintégré, mais à la fin de son alphabet. C’est donc à cause des Romains que c’est toujours vous que l’on appelle en dernier si votre nom commence par un Z.

Quant à la suite M et N, qui intéresse Maelys, les ancêtres de M et N (mem et nun) se suivaient déjà dans l’alphabet phénicien. Ces lettres, qui désignaient l’eau et le serpent, ne ressemblent pas tellement à nos lettres modernes. Elles s’apparentent à une sorte de lettre µ grecque, et elles se ressemblent entre elles, un bâton et une petite vague, et la vague du M est déjà un peu plus longue que celle de la lettre qui allait donner le N. On peut se dire que la vaguelette qui représente l’eau a un petit pont de plus que celle qui désigne le serpent. Et cela pourrait bien expliquer pourquoi notre M a plus de ponts que notre N !

Évidemment, les ponts, c’est pour les lettres minuscules. Nos lettres capitales ont une forme très différente. À l’époque des Romains, on n’écrivait qu’en capitales, d’ailleurs. Pourquoi ? Parce qu’on écrivait sur des matériaux durs, de la pierre ou du bois. On gravait, en fait. Difficile de graver des courbes. Avec l’arrivée de supports comme le papyrus, le vélin puis le papier, on a pu avoir une écriture plus souple, et adopter les lettres minuscules, avec des pleins, des déliés et plein de jolis petits ponts !

Les questions de langue des enfants sont passionnantes ! N’hésitez pas à envoyer celles des vôtres sur langue@rtl.fr