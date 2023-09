Pierre Arditi : ce que l'on sait de son malaise en pleine représentation sur scène

Âgé de 78 ans, l'acteur Pierre Arditi a fait un malaise sur scène mercredi 27 septembre au soir, 20 minutes après le début de la pièce Lapin, de Gabor Rassov, qu'il joue en ce moment avec Muriel Robin. Il a été transporté à l'hôpital pour passer des examens. Quand le rideau s'est levé à 20h, Pierre Arditi était en forme, 20 minutes plus tard, les spectateurs comme Thibault ont vu ceci : "Il mimait une scène où il était au téléphone, il appelait Samuel Benchetrit au téléphone. Il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est à ce moment-là que Muriel Robin est allée vers lui et lui a saisi les mains. Et derrière, elle a dit 'rideau'. Le rideau est tombé", raconte-t-il.

"Même là encore, on s'est demandé si ça faisait partie du scénario ou s'il y avait vraiment quelque chose. Très vite, les personnes du théâtre nous ont dit d'évacuer. On a quand même tous compris que là, il y avait eu quelque chose de pas normal", ajoute-t-il. Muriel Robin, devant une situation inédite, a eu la bonne réaction. Les bruits ont couru que Pierre Arditi avait eu un AVC, mais son attaché de presse nous a confirmé qu'après les multiples examens qu'il a effectués à l'hôpital, ce n'était pas le cas. Que les acteurs fassent des malaises comme ça sur scène est assez rare, mais ça arrive. On ne sait jamais la cause de ces malaises : le stress, le trac, la fatigue, le chagrin... ?

Jusque-là, le surmenage a réussi à Pierre Arditi, qui joue tous les ans une nouvelle pièce, en plus des films, des téléfilms, des doublages, des livres audio... Sa carrière est impressionnante. À tous ceux qui lui conseillent de lever le pied, il leur répond : "Ne plus jouer, c'est arrêter de vivre. Quand je joue, je tords le cou à la mort". On attend qu'il remonte sur scène avec impatience pour tordre le cou à la grande faucheuse. Personne ne sait pour l'instant quand les représentations du Lapin vont reprendre. Cela dépendra évidemment de l'amélioration de l'état de santé du comédien.

