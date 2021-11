Patrick Sébastien veut que son "Plus grand cabaret du monde" continue après lui

Le Plus Grand cabaret du monde n'est plus à la télé ? Qu'à cela ne tienne ! Patrick Sébastien va emporter son cirque partout en France au contact direct. L'émission mythique de la télévision française s'offre une nouvelle vie sur scène. Patrick Sébastien et 50 artistes partent en tournée dans toute la France et RTL a pu assister à ce grand barnum.

"Surtout vous prévenez tout le monde qu'on démarre à 20h40 et pas 20h41 !", lance Patrick Sébastien depuis sa loge à son équipe. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de la tournée marquant la renaissance du Plus Grande cabaret du Monde, émission qui fit les beaux jours de la télé pendant plus de 20 ans. "On m'a souvent proposé de partir en tournée avec le plus grand cabaret mais je ne voulais pas le faire tant que l'émission était encore diffusée" glisse l'animateur devenu monsieur loyal d'une troupe de 50 artistes. "C'est un rêve de gosse que je réalise là, je suis un gosse là. Je me rapproche de mon enfance quand je vais rentrer sur scène je vais penser à ma maman."

"Quand j'avais 12 ans, poursuit Patrick Sébastien, nous n'avions pas la télé et j'écoutais La piste aux étoiles à travers la cloison du voisin. J'entendais la musique de cirque. Et je rêvais. Ma maman m'a acheté la télé pour ça, pour que je puisse regarder La piste aux étoiles. Et aujourd'hui, elle serait fière. Elle a vu naître le cabaret. Mais là, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit dans la salle pour voir, pour voir son petit bâtard mener le cirque"

20h39... Patrick Sébastien enfile son costume. Dans la salle comble, les spectateurs s'impatientent. Un déluge de lumière et une troupe de danseurs colombiens débarque alors sur scène.

Ma maman serait fière de voir son petit bâtard mener le cirque Patrick Sébastien

Le plus Grand Cabaret du monde Crédit : Gérard Piwtorak

Apparait Patrick Sébastien, le public est debout pour l'accueillir. "Vous m'avez manqué" lance-t-il avant de détailler la liste impressionnante des artistes sur scène. Plus libre que jamais, il lance : "Vous retrouverez les danseurs colombiens en deuxième partie, enfin si Eric Zemmour ne les a pas renvoyés à l'entracte en Colombie". La salle est hilare.

Place à la magie, et un étonnant magicien dont le numéro provoque quelques frissons dans la salle, des frissons parcourront aussi la salle avec un incroyable trapéziste "ce trapéziste s'appelle Alain Alegria explique Patrick Sebastien. Un Mexicain qui fait son numéro à 8 mètres de hauteur en s'appuyant sur une chaise sur son trapèze. Quand je lui ai expliqué qu'il fallait mettre un matelas en dessous de lui, quelque chose pour le protéger. Il m'a dit non, non, non, mon adrénaline c'est de prendre un risque. Et si vous me mettez un matelas en dessous, je ne viens pas faire le spectacle".Au trapèze Washington (trapèze avec une barre modifiée pour tenir des équilibres), Alain Alegria fait des merveilles et provoque la première standing ovation du public.

Je veux que ce spectacle me survive

Échelle libre, trampoline, sangles aériennes... Tous les arts du cirque sont ici représentés. "C'est encore mieux qu'à la télé", glissera une spectatrice à la sortie. Pour monter ce show incroyable, Patrick Sebastien et son producteur Thierry Martin n'ont pas lésiné sur les moyens 7,7 millions d'euros de budget, 7 semi-remorques de 35 tonnes, 7 tours-bus. "c'est mon héritage le plus grand cabaret du monde explique Patrick Sébastien. Mon idée, c'est de pérenniser, c'est-à-dire que les gens soient suffisamment contents pour pouvoir revenir l'an prochain et ainsi de suite... Qu'on puisse chaque année présenter Le plus grand cabaret du monde avec un spectacle différent et que même le jour où je ne serai plus là, que ça continue après moi."

Si vous aimez les arts du cirque ce spectacle vaut de détour. Toutes les dates et réservations sont à retrouver sur le site officiel du spectacle.