Élie Semoun débute ce mardi sa tournée pour son nouveau spectacle "Élie Semoun et ses monstres"

Ce mardi 19 octobre marque le début d'une très grande tournée d'un des grands noms de l'humour en France. Élie Semoun débute en effet à Pornic son spectacle "Élie Semoun et ses monstres" après le carton de son ancien show "À partager".

Dans cette nouvelle représentation, on croise de tout et tout le monde : Wagner et la danse des canards, un type qui danse une valse avec l'urne de sa mère et un autre qui tente de reconquérir sa femme après quinze ans d'infidélité.

Comme toujours avec Élie Sémoun, c'est une galerie de personnages très attachants mais aussi un peu effrayants. Cette tournée commence donc à Pornic ce mardi et se poursuivra à Bordeaux, Toulouse, Monaco, Aix-en-Provence, Bruxelles, Château-Thierry et des tas d'autres villes avant une dernière danse à Paris, les 6 et 7 décembre 2022. Cela prouve que c'est une grosse tournée. Foncez !