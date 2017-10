"Au revoir là-haut" et "Thor : Ragnarok" dans les sorties ciné de la semaine

publié le 25/10/2017 à 12:06

L'événement cinématographique de la semaine est sans contestation possible Au revoir là-haut de et avec Albert Dupontel. Soit une formidable et enthousiasmante adaptation du roman de Pierre Lemaitre. Le film se déroule après la Grande Guerre dans ce Paris des années folles où deux mondes s'opposent : celui des petits qui tentent de survivre et des puissants qui se goinfrent.



Le spectateur suit le destin de deux rescapés des tranchées, embarqués dans une rocambolesque arnaque aux monuments aux morts. Spectaculaire, burlesque, drôle, cruel et tendre : Au revoir là-haut est un grand film de cinéma dans lequel Albert Dupontel a su trouver une place pour son univers et choisir un casting impressionnant : lui-même mais aussi Niels Arestrup, Mélanie Thierry, Emile Dequenne, Nahuel Perez Biscayart et Laurent Lafitte. A coup sûr, le public va adorer le détester en salaud affairiste et lâche !



Toujours au rayon films français, il faut signaler la sortie d’Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali, complice de Philippe Lacheau dans l'aventure Baby sitting et Alibi.com. Les deux amis se retrouvent d'ailleurs à l'affiche de cette comédie poussive qui imagine comment un étudiant marocain a perdu les droits de son visa en France et va convaincre son pote de se marier avec lui pour recouvrer ses droits. Un humour potache pas bien fin ni léger mais qui devrait ravir les amateurs du duo.

"Thor" et son univers parallèle

Les aficionados de Marvel devraient aussi être heureux aujourd'hui puisque Thor est de retour sur nos écrans. Le dieu nordique revient pour le troisième épisode de ses aventures solo, hors saga Avengers. Dans Thor : Ragnarok, le colosse se retrouver dans un univers parallèle suite au décès de son père, Odin et du retour de sa demi-sœur maléfique. Un univers parallèle où il sera réduit au rôle d'un gladiateur des temps modernes, affrontant notamment Hulk.



Le film part dans tous les sens, empruntant la voie de l'action, de l'humour décalé, ce qui donne un résultat à la fois très plaisant et vaguement ennuyeux. On y croise Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Cate Blanchet, Idris Elba et Jeff Goldblum dans le rôle du Grand Maître, créature divine aux pouvoirs illimités. Ce dernier s'est d’ailleurs particulièrement régalé sur le tournage car le réalisateur, Taika Waititi laisse généralement ses comédiens improviser. L’acteur un brin cabot s'en est donc donné à cœur joie.



Autre sortie du jour calibrée pour les vacances, le film d'animation Opération casse-noisette 2, suite du premier volet qui avait cartonné en 2014. On y retrouve Surly, l'écureuil jeté à la rue après l'explosion d'une maison qui abrite sa réserve de noisettes. Il décide de trouver refuge dans un parc mais le maire de la ville projette de transformer les lieux en parc attraction : l'affrontement est inévitable. Plutôt pour les petits mais les grands y trouveront aussi leur compte grâce aux clins d'œil et le second degré.

Le grand retour de Steven Soderbergh

Mais si vraiment les adultes veulent radicalement changer de registre, ils peuvent toujours se tourner vers Logan Lucky, notre coup de de cœur, qui signe le grand retour de Steven Soderbergh dans les salles obscures. Il y a près de cinq ans, le réalisateur américain, (Ocean's Eleven, Erin Brockovich ou Traffic) avait décidé de faire une pause et de s'éloigner du plateau.



Le revoici donc et, pour ne pas changer ses bonnes vieilles habitudes, avec une nouvelle histoire de braquage. Une évidence pour le cinéaste, comme il nous le confie : "Si le braquage rate, vous allez en prison, si le film se plante, vous allez aux oubliettes du cinéma. Les parallèles sont évidents, cela fait partie de ce qu’il m’a séduit."



Pour faire simple, Logan Lucky est une transposition d’Ocean’s Eleven chez 'les ploucs", dans le fin fond de la Caroline du Nord où une bande de bras cassés fracassés par la crise et le chômage va décider de se venger en mettant la main sur la recette d'un circuit de course automobile. Channing Tatum, Adam Driver ou Daniel Craig sont irrésistibles en pieds-nickelés navrants et attachants. Une bande délurée à découvrir de toute urgence.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

C’est l’un de nos coups de cœur de l’automne. À 22 ans, Tim Dup sort le vendredi 27 octobre un premier album enchanteur, Mélancolie heureuse. Timothée Duperray – à l’état civil - pourrait même être la révélation masculine de l’année.



Du Printemps de Bourges, prestigieux festival dont il a fait l’ouverture en avril dernier à l'album Barbara d'Alexandre Tharaud, Tim Dup a pris son temps. Ses 14 morceaux sont d'une grande élégance. Sa poésie citadine se fracasse à son phrasé singulier entre rap et chanson. Sa fragilité vocale donne des frissons.