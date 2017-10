publié le 16/10/2017 à 09:05

66 ans après Louis Jouvet, Omar Sy se glisse à son tour dans le costume du Docteur Knock. Knock ou l'histoire d'un médecin de village, convaincu que tout bien portant est un malade qui s'ignore, décidé aussi à en profiter pour s'assurer pouvoir et richesse.



Louis Jouvet était impressionnant à l'écran et sur scène, pour devenir Knock version 2017, Omar Sy a donc dû s'affranchir de l'ombre du maître. "Je sais exactement de quoi on parle, c'est Louis Jouvet, on n'y touche même pas deux minutes. On fait complètement autre chose, mais c'était ça l'idée, pour justement peut-être faire découvrir Louis Jouvet et Jules Romains dans tout ce qu'ils ont fait avant", confie Omar Sy.



La réalisatrice Lorraine Lévy signe une chronique plus tendre que le film original où Knock était parfois inquiétant, désagréable. Omar Sy, lui, campe un personnage plus attachant, même s'il s'agit d'un médecin sur de son fait, un peu arriviste et c'est un registre dans lequel on avait peu vu le comédien jusqu'ici. "C'était intéressant d'utiliser ce sourire de Knock pour en faire autre chose. C'était vraiment du travail de composition et de nouveautés avec Lorraine [la réalisatrice]", poursuit l'acteur.

> KNOCK - de Lorraine Lévy avec Omar Sy - Bande-Annonce

