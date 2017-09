Benoît Magimel condamné à 3 mois de prison avec sursis

publié le 19/09/2017 à 16:37

Le comédien Benoît Magimel a été condamné mardi 19 septembre à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour "tentative d'acquisition" de stupéfiants et consommation d'héroïne et de cocaïne. Cette peine a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure simplifiée, dite de "plaider coupable".



L'acteur de 43 ans a été interpellé lundi 18 septembre, aux alentours de 4 heures, au volant d'une voiture sans permis circulant à contresens. Dans le véhicule, les policiers de la brigade anti-criminalité du 4e arrondissement de la capitale ont découvert de la poudre, qui s'est avérée être un mélange contenant notamment de l'héroïne. Un second individu a également été interpellé. Benoît Magimel a reconnu qu'il souhaitait acheter quelques grammes de cocaïne au dealer, pour un montant de 200 euros.

Ce grand nom du cinéma français (La Vie est un long fleuve tranquille, Les Petits Mouchoirs, Marseille) a été présenté dans la matinée du mardi 19 septembre à un magistrat du parquet qui a proposé la peine, ensuite homologuée par le tribunal lors d'une audience publique.



Visiblement épuisé, l'acteur, mèches blondes et combinaison de jogging à capuche, a reconnu consommer de la cocaïne et de l'héroïne depuis avril 2016, mais pour la dernière fois "il y a un mois". Sa peine a d'ailleurs été assortie d'une obligation de soins.