Pierre Lemaitre et Albert Dupontel. Deux hommes désormais liés. Le premier a écrit le roman Au revoir là-haut et le second en a réalisé l'adaptation qui sort en salles mercredi prochain, le 25 octobre.



Au revoir là-haut était déjà un roman incroyable, Albert Dupontel en a fait un film dingue. L’itération suit l’épopée de deux survivants de la grande guerre, un jeune homme défiguré, fils de riche, artiste contrarié et un comptable roublard qui tous deux vont imaginer une incroyable arnaque aux monuments aux morts, affrontant destin, années folles, bonne société et leur ancien supérieur, ordure ayant sévi dans les tranchées...

Visuellement, Au revoir là-haut est spectaculaire et intime à la fois, le casting est remarquable : il y a Albert Dupontel donc mais aussi Nahuel Perez Biscayart, découvert dans 120 battements par minute, Niels Arestrup, Laurent Lafitte, Mélanie Thierry, Émilie Dequenne et tant d'autres... Et comment nier que sur le fond, cette histoire de petits se battant contre des gros, à cent ans d'intervalle, s’affirme comme intemporelle.

Une œuvre totalement réappropriée

D’autant plus que le film tient la prouesse d'être fidèle au roman, tout en réussissant à s'en émanciper. La preuve d'une parfaite entente entre Albert Dupontel et Pierre Lemaitre ? Selon l’écrivain, pas forcément, puisqu’il affirme que le réalisateur s’est emparé, avec force et talent, du projet : "J’aimerais pouvoir parler de complicité artistique avec Albert, mais avant tout, cela tient à la créativité de celui qui a fait l’adaptation. Moi, je suis comptable du livre mais le film ? C’est lui qui l’a écrit, adapté, scénarisé, réalisé, qui l’a porté. C’est son œuvre pleine et entière."



Un film particulièrement intense qui pourrait supposer une certaine tension sur les plateaux de tournage. Il n’en est pourtant rien : "Quand je filme des batailles, je sais que je vais y arriver. On a du matériel, des gens compétents… C’est une gourmandise !" affirme Albert Dupontel, décomplexé.

