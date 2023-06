Olivia Ruiz : être tenace, "c'est avoir un objectif"

Les grands-parents d'Olivia Ruiz sont venus se réfugier pendant la guerre d'Espagne. Ils ont franchi les Pyrénées à pied pour tenter de se faire une place sous ce nouveau soleil de France. Leur petite fille a pris leur histoire et elle est devenue écrivaine. Auparavant, elle aura connu le succès comme chanteuse, notamment avec La Femme chocolat, après avoir débuté dans l'émission Star Academy, pour laquelle elle garde un souvenir mitigé.

"Je suis vraiment complètement partagée", dit-elle. "C'est un mauvais souvenir dans le sens où je comprends très vite que nous ne sommes que des pions et que quand on n'aura plus besoin de nous, on nous jettera. Ce qui est arrivé. Bon souvenir par rapport aux rencontres que j'ai faites là-bas, autant avec les artistes qu'avec les élèves avec qui j'ai créé des liens très forts dont certains que je revois".

Qu'est-ce qu'être tenace pour Olivia Ruiz ? "C'est ne rien lâcher. C'est quand on a une idée dans la tête, ne pas l'avoir ailleurs (...). C'est avoir un objectif et se dire que tant qu'on l'a pas atteint, on ne va pas se laisser tranquille. Et je fais partie de ces gens qui croient encore qu'ils peuvent tout contrôler de leur vie et qui la regardent s'échapper et n'en faire qu'à sa tête, impuissante".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info