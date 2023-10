Nobel de Littérature 2023 : le Norvégien Jon Fosse sacré

Qui pour succéder à la Française Annie Ernaux, reine de l'autofiction ? Le Prix Nobel de Littérature a été décerné au dramaturge norvégien Jon Fosse, ce jeudi 5 octobre 2023. Il comptait parmi la "short-list" des favoris pour recevoir le prix Nobel cette année. Célèbre pour son écriture dépouillée à l'extrême, Jon Fosse joue sur des subtiles variations et un certain sens du rythme pour donner du sens à ses textes. "Le langage signifie tour à tour une chose et son contraire et autre chose encore", explique-t-il par exemple. L'écriture de Jon Fosse ne comporte pas de ponctuation. Il évite particulièrement l'usage des points d'interrogation, créant, ainsi, un sentiment d'attente perpétuelle pour ses comédiens, personnages, ses lecteurs et le public.

En France, Patrice Chéreau a mis en scène plusieurs de ses pièces comme Eg er vinden (Je suis le vent) ou Draum om hausten (Rêve d'automne). Jacques Lassalle, Thomas Ostermeier, Claude Régy ont aussi porté et adapté ses textes sur les scènes françaises. Un grand nombre de ses textes ont été traduits en français comme Quelqu'un va venir, Melancholia, Insomnie ou Au tomber de la nuit.

Les bookmakers et experts imaginaient un choix tout politique de l'Académie suédoise. Le nom de la romancière russe et opposante au Kremlin Lioudmila Oulitskaïa, comparée par les critiques aux géants Léon Tolstoï ou John Steinbeck, revenait tout particulièrement dans les prédictions. Anti-Poutine, exilée en Allemagne, elle s'insurge contre le pouvoir politique russe depuis le début de la guerre en Ukraine, et dénonce une offensive "insensée".

Salman Rushdie, pressenti depuis de nombreuses années, comptait aussi parmi les favoris. Le célèbre écrivain britannique est poursuivi par une fatwa prononcée par l'Iran pour ses Versets Sataniques (1988) et a été victime d'un grave attentat en août 2022.

L'Académie suédoise aurait pu, comme elle le fait souvent, récompenser une plume moins connue du grand public, comme celle de l'écrivaine chinoise avant-gardiste Can Xue. Ces noms, aux côtés de celui de l'écrivain australien Gerald Murnane figuraient dans le top 5 des sites de pari, dont les pronostics se sont avérés étonnamment corrects ces dernières années.

Long chemin vers l'égalité

En 2022, la récompense était revenue à Annie Ernaux, auteure française d'une oeuvre racontant l'émancipation d'une femme aux origines modestes, devenue icône féministe. L'édition précédente avait sacré le romancier britannique Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar, qui explore les tourments de l'exil, l'anticolonialisme et l'antiracialisme.

Depuis la création du prix, seules 17 femmes ont obtenu le prestigieux prix littéraire, sur un total de 119 lauréats. Et pour 16 lauréats français, un auteur de langue arabe a été distingué : Naguib Mahfouz en 1988 (Égypte).