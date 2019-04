publié le 01/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 1er avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a joué Marie Besnard mais ne fera pas de POISON d’Avril : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui a cru que c’était un poisson d’Avril quand on l’a appelé au dernier moment : Elie Semoun.

Une Grosse Tête qui aujourd’hui va répondre à tout, trouver toutes les bonnes réponses… c’est ça notre meilleure blague : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui est plus Verseau de Février que Poisson d’Avril : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui a décidé d’arrêter de supporter le PSG pour devenir fan de l’OM : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui à partir du 15 avril présentera une nouvelle émission « Cette maison est pour vous », eh oui, il en a tellement vendu que maintenant il les donne : Stéphane Plaza.

