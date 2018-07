publié le 26/09/2017 à 16:36

Guillaume Aldebert si vous ne le connaissez pas, c'est un poète des "mots qui touchent" et "qui bercent". Il y a du Bénébar, il y a du Brassens, il y a... Aldebert, ancien chanteur adulte

passé (pour le bien être des enfants) de "l'autre côté" de la barrière ! Aldebert fait mouche avec humour, ironise parfois, et émeut toujours. Il est un super héros en chanson.

> Aldebert - Les super-pouvoirs pourris (Clip officiel)

Les supers héros, c'est également nous les parents, les tontons, les tatas super héros du quotidien. Aldebert écrit, compose, et triture les mots comme personne. C'est un amoureux de la langue française. Enfantillages 3 est, comme les disques précédents, un album collégial. Des amis, des stars, des grandes voix l'accompagnent comme cette princesse avec qui il aimerait fuir sur les toits de Paris (et moi aussi) cette belle au toit dormant : c'est Olivia Ruiz.

Un album au ton parfois très sérieux, une marseillaise revisitée Aux âmes citoyens, écrite après les attentats de novembre 2015 ou encore un titre avec Grand Corps malade : Joli zoo".

> Aldebert avec Grand Corps Malade - Joli zoo (Audio + paroles)

Gaëtan Roussel, Zaz, Tryo, Mathias Malzieu et Tété figurent parmi les autres invités de ces Enfantillages. Avec Zaz, Aldebert redessinera le ciel quand un nuage devient dragon ou lapin géant.

> Aldebert - Capucine (Audio + paroles)

Un album peuplé de zombies, de vampires, et une dame nature à protéger. Une gigantesque tournée démarre le 28 septembre 2017 à Annemasse en Haute Savoie. Aldebert passera par Paris à la Cigale fin octobre pour 12 représentations. Plus de 80 concerts. toutes les dates sont ici sur le site d'Aldebert. Les deux premiers Enfantillages sont chacun disque de platine, Enfantillages de Noël est certifié Or. On comptabilise plus de 10 millions de streams audio pour les deux derniers, plus de 700 dates de concerts (source Aldebert.com).





Enfantillages 3 est édité par Sony Music. Le CD (avec un coffret plein de chansons et de textes) : 20 euros.