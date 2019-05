publié le 28/05/2019 à 11:15

Prix Renaudot en 1992 pour La Démence du boxeur et prix Goncourt en 2005 pour Trois jours chez ma mère. Inclassable, imprévisible, facétieux, François Weyergans est décédé à 77 ans, lundi 27 mai 2019. Celui qui avait intitulé son premier roman Le Pitre avait la réputation de ne jamais savoir finir ses livres.



Son coup de génie aura été d'obtenir le Goncourt (2005) en racontant l'histoire d'un écrivain qui n'arrive pas à finir un livre et qui se réfugie chez sa mère. Le jour de son prix, François Weyergans avait d'abord pensé à sa propre mère : "Je l'ai appelée tout de suite [...] et je lui ai dit, tu vois, je t'apporte enfin un bon diplôme", expliquait-il au micro de RTL après sa récompense.

Et l'élève pas très brillant allait décrocher un autre titre prestigieux six ans plus tard en entrant à l'Académie française. Toujours fidèle à sa réputation, il était arrivé en retard à la cérémonie qui avait du commencer sans lui ! Son discours sous la Coupole est resté lui aussi dans les mémoires, l'écrivain s'amusant à y glisser les mots discothèque et rock'n roll.

François Weyergans n'aura jamais été un écrivain comme les autres. "Les critiques ne cessent de me traiter de clown. J'aime bien ça... Mais je suis un clown à message", disait-il. Sa nonchalance, sa procrastination et sa malice étaient aussi et sans doute un voile jeté sur une angoisse et un sens du tragique que l'on retrouve entre les lignes de ses livres.