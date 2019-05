Décès du prix Goncourt et académicien François Weyergans à 77 ans

et AFP

publié le 27/05/2019 à 18:26

Le romancier et académicien François Weyergans est mort ce lundi 27 mai, annonce l'Académie française. L'écrivain, né en 1941 à Etterbeek en Belgique, était lauréat du prix Renaudot, reçu pour La Démence du boxeur en 1992 et du prix Goncourt depuis 2005 pour Trois jours chez ma mère.



"Le Secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère M. François Weyergans décédé le 27 mai 2019 à Paris", a indiqué l'Académie française dans un communiqué, au sujet de l'écrivain.

Ancien critique aux Cahiers du Cinéma, l'écrivain a également réalisé quelques films dans les années 1960 et 1970, dont un court-métrage documentaire sur le célèbre chorégraphe Maurice Béjart, et un long-métrage, Robert Bresson, regroupant des portraits de cinéastes.