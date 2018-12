publié le 26/12/2018 à 17:11

Pour cette soirée du 26 décembre 2018, si vous souhaitez passer un agréable moment en famille plein d'humour, on vous conseille Tous les vœux sont permis, avec Éric Antoine.



L'ancien candidat de La France a un incroyable talent va réaliser en images et en magie les rêves d'une dizaine de personnes. L'émission est drôle et terriblement bien rythmée. Éric Antoine est assurément le nouveau grand homme de divertissement de la chaîne M6.

France 3 mise quant à elle sur une soirée musicale avec son programme Maria Callas, une vie d'opéra. Sur scène, de nombreux artistes se succèdent pour rendre hommage à la célèbre cantatrice grecque.

Très honnêtement, on s'intéresse surtout aux archives montrant cette diva romanesque devenue une star bien au-delà du lyrique. Une star qui ne faisait pas de chichis et dont la principale était de ne pas donner, voire se donner, assez.



Pour les plus jeunes, C8 propose La magie Disney, les plus grands secrets enfin révélés. De nombreuses anecdotes y sont dévoilées. On apprend par exemple que Tom Cruise a servi de modèle à Aladdin ou bien encore que Mattel - le fabricant de jouets - a refusé l'utilisation de Barbie dans le film Toy Story.