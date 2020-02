Débat houleux entre Francis Huster et Dominique Labbé

publié le 04/02/2020 à 13:23

> Francis Huster dans À La Bonne Heure ! le 04 février 2020 Crédit Média : RTL | Date : 04/02/2020

Echanges passionnés et passionnants ce matin dans A La Bonne Heure ! entre Francis Huster et Dominique Labbé, chercheur au Laboratoire PACTE. Ce dernier, spécialiste de statistique appliquée aux faits sociaux et au langage, s'est intéressé à l'oeuvre de Molière. Les études qu'il a menées établissent notamment que 16 à 18 comédies attribuées au dramaturge, seraient en réalité les œuvres d'un autre auteur : Corneille.

Des résultats avec lesquels Francis Huster n'est pas du tout d'accord, comme il l'a expliqué longuement au micro de Stéphane Bern. Nous vous proposons justement de (re)découvrir le débat entre Francis Huster et Dominique Labbé en vidéo ci-dessus...

Francis Huster dans un drame sur la Religion

La saison passée, Francis Huster avait investi les planches du Théâtre de Poche-Montparnasse et du Théâtre Libre à Paris avec son seul-en-scène Bronx. A partir du 20 février, le comédien sera de retour sur scène mais dans un duo cette fois.

Il sera à l'affiche de Transmission ! Cette pièce est une adaptation de Mass Appeal de l'américain Bill C. Davis, traduite par Davy Sardou. Il s'agit d'un drame sur la religion dans lequel Francis Huster donnera la réplique à Valentin de Carbonnières, Molière 2019 de la révélation masculine pour sa prestation dans 7 morts sur ordonnance. La mise-en-scène, elle, est signée Steve Suissa. Le producteur et scénariste avait déjà dirigé Francis Huster dans Bronx.

L'histoire : Tim Farley (Francis Huster), vieux prêtre porté sur la bouteille, choyé par ses paroissiens, se voit confier par son supérieur hiérarchique la responsabilité d’encadrer Mark Dolson (Valentin de Carbonnières, Molière 2019 de la Révélation masculine), jeune séminariste plein de fougue, véritable électron libre face à une institution rigide. Pendant une heure et demie, les deux hommes vont se livrer à un duel entre conversations en face à face et sermons aux paroissiens.

"Transmission" de Bill C. Davis, avec Francis Huster et Valentin de Carbonnières bientôt au Théâtre Hébertot

Transmission, de Bill C. Davis, au Théâtre Hébertot à partir du 20 février 2020. Représentations du mardi au samedi à 21h. Matinée le dimanche à 15h30.

"Pourquoi je t'aime" : les confessions de Francis Huster

Ce jeudi sortira en librairie Pourquoi je t'aime, un livre de Francis Huster aux éditions du Cherche Midi. Cet ouvrage est une lettre d'amour du comédien à la femme qui l'a quitté. L'homme de théâtre s'y confie et se raconte comme il ne l'avait jamais fait auparavant, entre rires et larmes. Il y évoque le couple, la rupture, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il aurait fallu dire... Homme ou femme, chaque lecteur peut se retrouver dans cette mise à nu.

"Pourquoi je t'aime" de Francis Huster (Cherche Midi)

Pourquoi je t'aime, de Francis Huster, Cherche Midi, 216 pages, 17 euros.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

