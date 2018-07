Marc Levy annonce son prochain livre pour le 20 avril

publié le 27/02/2017 à 13:12

Les fans de Marc Levy sont aux anges. L'auteur aux nombreux best-sellers a écrit sur Instagram, le site de partages de photos, que son prochain roman intitulé La Dernière des Stanfield, allait paraître le 20 avril prochain. L'écrivain a posté la couverture du roman où on aperçoit une jambe féminine perchée sur un talon à la semelle rouge. Il n'y a pas plus d'informations sur l'histoire de ce prochain livre, qui devrait sûrement séduire les lecteurs autant que les précédents. Il faut dire que Marc Levy est l'un des auteurs les plus connus mondialement.



La Dernière des Stanfield sera donc dévoilé en avril prochain, un peu plus d'un an après L'Horizon à l'envers. Dans ce roman, Marc Levy raconte l'histoire d'un trio d'étudiants en neurosciences qui décident d'explorer la mort imminente. Mais, sont-ils prêts à découvrir leur rêve absolu ? La réponse dans les pages, avant de découvrir son 18e roman.

Mon nouveau roman #LaDerniereDesStanfield sort le 20 avril. #MarcLevy #NouveauRoman Une publication partagée par Marc Levy (@marclevy) le 23 Févr. 2017 à 10h01 PST