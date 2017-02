C'est à lire : "Stupéfiants", d'Alexandre Kauffmann

publié le 26/02/2017 à 10:14

Thomas est un journaliste dans la quarantaine, très désabusé, très alcoolisé et très cocaïné. Il a passé les deux dernières années en Tanzanie avec sa petite amie, Grace. Elle est restée là-bas, il est de retour à Paris. Il replonge très vite dans la bande de copains du "club chômage", tous diplômés et sans boulot ou presque. Les fêtes d'ivrognes succèdent aux coucheries frénétiques. Le néant cosmique. Celui qui le tire du marigot s'appelle Karim. C'est un vieux pote, lui aussi , le seul qui bosse vraiment. Il est flic en Seine-St-Denis.



Un ressortissant tanzanien de deux mètres de haut, autrement dit un Massaï, est venu fracasser son scooter contre un tramway avant de rendre l'âme. Dans son téléphone, un seul numéro identifiable : celui de Thomas. Et dans la sacoche de l'Africain, 250 grammes d'héroïne première qualité. "Dis Thomas, le Massaï, tu le connaîtrais pas un peu ?"

Et c'est ainsi - parce que les flics se font pressants, parce que son ex copine, restée à Arusha, est peut-être en danger et surtout parce qu'il n'a rien de mieux à faire – c'est ainsi donc que Thomas le journaliste devient auxiliaire de police, plutôt doué d'ailleurs. Tout comme Alexandre Kauffmann, auteur de ce très réussi Stupéfiants qui, sous prétexte d'intrigue policière, nous dresse le redoutable portrait d'une génération un peu vaine, qu'elle soit au chômage ou au turbin. "L'homme moderne écrit Kauffmann, travaille d'arrache-pied pour avoir le droit de s'installer sur une plage des antipodes où, en plus d'avoir la peau brûlée, soudain livré à une oisiveté angoissante, il mesure le délabrement de sa conscience".



Stupéfiants, d'Alexandre Kauffmann, est paru chez Flammarion.