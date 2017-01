Marc Levy signe une série de livres pour McDonald's

Les enfants peuvent découvrir depuis le 11 janvier des histoires écrites par la star des librairies dans leur menu Happy Meal.

par Emeline Le Naour publié le 16/01/2017 à 17:16

C'est une collaboration surprenante qui lie l'un des plus célèbres écrivains français et la chaîne américaine de fast-food. McDonald's propose depuis le 11 janvier dernier une collection exclusive de livres pour enfants qui sont glissés dans les boites de Happy Meal, le célèbre menu pour enfants de l'enseigne. L'occasion pour les petits de découvrir la prose d'un auteur déjà célèbre Marc Levy, comme l'a repéré le site ActuaLitté, spécialisé dans l'univers du livre et de l'édition.



Hachette Jeunesse qui a conclu le contrat avec l'enseigne américaine a fait appel au romancier qui caracole en tête des ventes des librairies françaises pour une série de livres consacrés aux expressions de la langue française. Intitulés Chanter comme une casserole, ou Rire comme une baleine, les courtes histoires sont proposées à la place du jouet qui accompagne habituellement le menu et sont illustrées par le dessinateur Florent Bégu.



"C’est lorsque la plume de Marc Levy rencontre le crayon de Florent Bégu que les expressions les plus populaires de la langue française se dévoilent et révèlent tout leur sens. Cette nouvelle collection entraîne toute la famille au cœur de récits captivants et inédits. Ils permettent aux enfants de comprendre et de s’approprier ces phrases imagées ", a expliqué McDonald's dans un communiqué. Reste à savoir si les bambins seront séduits par l'auteur de Et si c'était vrai ou s'ils préféreront opter pour l’indétrônable jouet.