Idées cadeaux : comment occuper les plus jeunes avec des livres

publié le 28/12/2020 à 07:02

Dans la série Mystères et boule de gomme : coup de cœur à un livre publié aux éditions Saltimbanque : Vols de légende. C'est une chronique des cambriolages les plus spectaculaires de l'histoire du crime : 9 récits, en image qui nous plongent dans les plus grands vols de l'histoire.

Comme la disparition de la Joconde au musée du Louvre en 1911. C’est dans "le journal" que l’on apprendra qu’un vitrier italien à dérobé le portrait de Mona Lisa en plein jour. il voulait venger les pillages de Napoléon en Italie. Pablo Picasso a été un temps suspecté ! Autre histoire, l’attaque de train de Glasgow. Dans les années 60, des bandits dévalisent un train chargé de 120 sacs remplis de billets. Le butin s’élève à 2,6 millions de livre sterling. On parle alors du casse du siècle !

Pour chaque histoire, les auteurs montrent comment le voleur a planifié son méfait, pas-à- pas du déroulement du vol puis l’enquête policière et évidemment : l'arrestation, la condamnation. Chaque vol est présenté façon journaux d'époque. Vols de légende aux éditions saltimbanque...

Pour les plus jeunes : des livres jeux

Avec la série Je mène l'enquête chez Gründ. Voilà de quoi occuper les enfants pendant de longues heures. Au départ une histoire. Un mystère à résoudre. C'est à lire, mais préparerez une feuille et un crayon, car vous allez avoir des énigmes à résoudre pour continuer l'histoire. C'est parfait pour aider les enfants à développer leur logique, leur esprit de déduction. À partir de 7 ans.

Des voleurs pas comme les autres. Des voleurs musiciens

Voici Le club des voleurs de pianos titre un peu fantasque pour une histoire qui l'est tout autant. Un piano par la fenêtre. Voici une bande le C.A.P. le Club des Amateurs de Piano qui le jour est un groupe, et la nuit une bande voleurs qui dérobent les instruments de gens fortunés pour aller les redistribuer à des élèves sans le sou mais avec un immense talent.

Le club des voleurs de Pianos Crédit : Fleurus

Nous sommes en 1920, à Paris et l'auteur Paul Beaupère a mis un soin particulier à nous plonger dans cette ambiance très titi parisienne. Avec argot à la clef et même clin d'œil au maitre des mots Audiard : le chapitre 26 est ainsi intitulé "Quand Raoul pas content, lui toujours faire comme ça". C'est drôle c'est tendre. Ce sont les Robin des bois de la musique qui recevront un coup de main particulier celui d'un célèbre personnage, un certain Gustave Eiffel. Le club des voleurs de pianos Tome 1 est édité chez Fleurus.