Si les livres audio ont traditionnellement été réservés aux personnes âgées, les smartphones ont révolutionné leur usage. On estime qu'environ 8 millions d'utilisateurs y ont succombé. Pour découvrir à la fois les éditeurs et leur catalogue, rendez vous du 11 au 16 juin 2019 à Montreuil en Seine-Saint-Denis au salon "Vox", le premier salon du livre audio.



Paule du Bouchet est la présidente de l'association de promotion du livre audio et directrice éditoriale de "Écoutez lire" chez Gallimard. Elle dresse pour nous un état des lieux et un portrait type de l'audio-lecteur ou plutôt audio-lectrice puisque la majorité sont des femmes.

"Le profil type de l'audio-lecteur est un lecteur, quelqu'un qui aime les livres, qui est dans la force de l'âge et en pleine maturité professionnelle, qui travaille beaucoup [...] C'est un public entre 20 et 60 ans", détaille-t-elle au micro de RTL. Le livre audio représente à peu près 5% du marché de l'édition, et est en progression fulgurante en France avec plus 38% pour 2019.

Le marché compte déjà des poids lourds : Audible chez Amazon compte 250.000 références. Dans l'Hexagone, quasiment tous les éditeurs ont un service dédié. Dans les plus anciens, on trouve Audiolib détenu par les groupe Hachette et Albin Michel. Le livre audio marche également pour les enfants. Il a parait-il un effet désangoissant et aide notamment les dyslexiques.