Comment Katherine Pancol a écrit sa nouvelle saga familiale dans le vignoble bordelais

Katherine Pancol qui vient de publier son nouveau roman La Mariée portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel. L'écrivaine retrouve ici avec bonheur son genre de prédilection, la saga familiale, en l'occurrence les Berléac, riches propriétaires d'un grand vignoble de bordeaux.

Pourquoi on en parle ? Comment sont nés l'idée du livre et son titre ? Comment Katherine Pancol s'est-elle documentée sur les us et coutumes de ces grandes dynasties bordelaises et sur le travail de la vigne ? Où va-t-elle chercher les personnages qui animent son roman ?

Autant de questions auxquelles la romancière des Yeux jaunes des crocodiles, de La Valse lente des tortues ou de Muchachas, pour ne citer que quelques-uns de ses grands succès, répond avec la vivacité et l'humour qui la caractérisent.

Analyse. "On a adoré Downton Abbey en France. Parce qu’il y a les aristocrates et les domestiques, et ce monde interfère. Et bien dans le Bordelais, il y a ce système de castes, il y a les domestiques et les journaliers. Parce que toute l’année, on paie des ouvriers pour surveiller le raisin. Et donc ça fait des classes sociales. C’est passionnant de mélanger ces classes sociales. Ce qui tient toutes ces classes sociales, c’est l’amour de la vigne. C’est cela qui m’a passionnée", explique Katherine Pancol sur RTL.



Et d'ajouter : "Ce que je retiendrai de ces séjours dans le Bordelais, c'est la passion pour le raisin". Ils vivent avec la vigne. C'est le raisin qui va décider si ils vont devenir riches ou pas".



