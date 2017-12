Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney dans A La Bonne Heure

publié le 15/12/2017 à 12:30

Après Le dernier diamant en 2014, Eric Barbier revient derrière la caméra avec La promesse de l'aube. Adapté du célèbre roman éponyme de Romain Gary, ce film est une aventure initiatique qui retrace vingt ans de la vie de l'auteur et de sa mère. Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg prêtent leurs traits aux personnages principaux. Le long métrage sortira dans les salles le 20 décembre prochain.

"La promesse de l'aube" d'Eric Barbier, au cinéma le 20 décembre 2017

L'histoire : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

