publié le 24/01/2018 à 12:18

Hugh Jackman est de retour pour faire le show. Ce mercredi 24 janvier sort au cinéma The Greatest Showman, réalisé par Michael Gracey. Après X-Men : Apocalypse et Logan, la star australienne revient dans un tout autre registre, celui de la comédie musicale.



Ce film raconte le destin fabuleux de Phileas Thomas Barnum, créateur d’un spectacle mettant en scène des artistes hors-normes, considérés comme des bêtes de foire. L'acteur Hugh Jackman interprète à l'écran cet entrepreneur fou, né en 1810. Dans les années 1840, cet homme imagine un cirque moderne dans les faubourgs de New York.



Excentrique, visionnaire, curieux, un poil charlatan, Barnum est aussi attachant qu'horripilant et n'a jamais douté de lui. Une qualité saluée par l'acteur principal. "Je n'étais pas comme lui à son âge. J'ai un mélange de confiance et d'incertitude. Barnum avait une croyance surhumaine".

Pour réaliser son meilleur spectacle, Barnum recrute une femme à barbe, un nain, un colosse et des trapézistes. Un véritable scandale à l'époque. "Barnum a eu les pires critiques que j'ai lues. Un journal a même qualifié son cirque de criminel et dégradant", se rappelle Hugh Jackman quand il s'est intéressé au personnage. The Greatest Showman est un éloge de la différence et de la force de l'imagination.

Les paroliers de "La La Land" signent la bande originale

La formidable musique du film est signée du duo Pasek et Paul, deux jeunes trentenaires américains. Ils étaient paroliers de la comédie musicale à succès La La Land. Dans le film, ils composent une bande son ultra moderne, pop et efficace. Un registre auquel Hugh Jackman n'était pas du tout habitué. "Ils sont venus me voir et m'ont dit qu'il fallait que je trouve un prof' de chant. Je n'avais jamais chanté dans un registre pop", confie la star.



L'acteur australien s'est entraîné avec un coach vocal, spécialiste dans le registre Broadway. Au programme : ateliers de préparation pendant deux semaines, cours de chant et de danse pendant 10 semaines avant le tournage afin qu'il rentre dans le rôle de Phileas Barnum.

Succès d'une comédie musicale nommée aux Oscars

Sorti ce mercredi en France, The Greatest Showman est en train de devenir un phénomène outre-Atlantique. Après un mois sur les écrans américains, le film a dépassé la barre des 115 millions de dollars de recettes pour un budget de 85 millions.



Amoureux des comédies musicales, Hugh Jackman qui a déjà joué Jean Valjean dans l’adaptation des Misérables en 2012, est encore surpris de l'ampleur du phénomène. "L'album est numéro 1 dans 60 pays. Une chose pareille, ça n'arrive jamais. Le bouche-à-oreille est incroyable, et les gens viennent même nous revoir."



Parmi les chansons du film, This is Me interprétée par Keala Settle a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale. Le titre vient même d'être nommé aux Oscars, une chance de plus pour remporter un prix. Dans ses projets, Hugh Jackman rêve de jouer Barnum dans une version scénique à Broadway.

> The Greatest Showman | Bande Annonce Officielle VOST HD #2 | 2018