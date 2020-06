Les secrets des souterrains de Paris

publié le 09/06/2020 à 13:00

On part en ballade dans le Paris souterrain avec le passionné d'histoire Lorant Deutsch et .la journaliste Christel Brigaudeau. Des catacombes, avec leurs millions d’ossements, aux chariots à vérin de la Tour Eiffel en passant par le coffre-fort géant de la Banque de France, l’endroit le plus sur au monde après « Fort Knox ». On vous révèle tous les secrets des sous-sols de Paris.

Comment le sous-sol de Paris s’organise-t-il ? A quoi ressemblent les sous-sols de la Tour Eiffel ? Dans les catacombes, les noms de rues sont-ils les mêmes qu’au-dessus ? Comment la cave mythique du restaurant La Tour d'Argent a-t-elle été protégée des pillages pendant la seconde guerre mondiale ?

Nos invités nous font également découvrir le lac fantôme caché sous l'Opéra Garnier. Un escalier dissimulé sous la scène de l'Opéra permet d’accéder à ce lac, construit pour stabiliser la structure du bâtiment.



