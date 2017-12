Michel Bussi pour la première fois aux Grosses Têtes

publié le 19/12/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui a toutes ses chances au concours Miss France puisque lui aussi il vient du Nord.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui même à Noël n'est pas du genre à faire de la décoration.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui n'est plus vraiment puceau mais qui défend Orléans tous les weekends.

… Pierre Bouby



Une Grosse Tête, végétarien mais qui peut être très saignant quand il écrit.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête dont la mauvaise humeur nous met de bonne humeur.

… Pierre Benichou



Une Nouvelle Grosse Tête qui fait partie des écrivains les plus lus du pays.

… Michel Bussi

Michel Bussi est l'un des grands maîtres du polar Crédit : EFE/SIPA

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !