"Les Livres ont la parole" : "Salina : les trois exils", de Laurent Gaudé

publié le 14/10/2018 à 08:15

Il arrive encore à nous surprendre. Laurent Gaudé, auteur du génialissime Le Soleil des Scorta a publié son 10ème roman. Intitulé Salina : les trois exils, le livre aborde plusieurs thèmes parmi lesquels celui de l'exil.



Salina vient de mourir. Pour lui donner le droit à une sépulture, son fils doit raconter la vie de sa mère. Entre le conte africain et la tragédie antique teintés d'accents universels et très actuels, Laurent Gaudé signe un court roman de 150 pages mais d'une puissance folle sur la haine de l'autre et la vengeance car Salina, bannie de tous, n'aura connu qu'un exil perpétuel.

"L'exil est un thème intéressant parce qu’il percute à la fois notre monde d’aujourd’hui, de manière très évidente. C'est un thème avec lequel on a beaucoup à faire et à dire en ce moment mais c'est aussi un thème qui vient de très loin et qui souvent est très présent dans la mythologie, il traverse comme ça l'histoire de la littérature (...) La vengeance est aussi un thème que j'aborde dans ce livre et qui m’intéresse beaucoup. Ce sentiment est en chacun de nous et on ne peut pas le nier (...) Salina, les trois exils c'est au fond et avant tout l’exploration du cycle de la vengeance", raconte Laurent Gaudé au micro de RTL.



Salina : les trois exils est publié chez Actes Sud.

Pochette du livre "Salina" Crédit : Actes Sud

Le coup de cœur du libraire :

Frédéric Harscouët, de la librairie Durance, à Nantes a été séduit par le roman d'Emmanuelle Pirotte, Loup et les hommes. C'est un livre qui nous emmène à l'aventure et qui est extrêmement palpitant sur 650 pages. C'est un formidable roman historique qui convoque Dumas mais qui insuffle aussi un style, un ton plus contemporain et s'adresse aux grands enfants que nous sommes mais aussi aux jeunes gens que nous avons été.

Couverture du livre "Loup et les hommes" Crédit : Cherche-Midi