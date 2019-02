publié le 11/11/2018 à 08:15

Lucie Tesnière, 39 ans, n'avait jamais écrit jusqu'à présent. Elle s'est lancée dans le récit de l'histoire de sa famille à travers les deux guerres, la seconde, et bien sûr la première à laquelle nous allons nous intéresser tout particulièrement en ce jour du souvenir de l'Armistice de 1918. La formidable aventure de ce livre commence pour Lucie Tesnière chez une certaine Mamou.



"Tout commence le week-end du 14 juillet 2012, je suis dans le salon de ma grand-mère Mamou et j'ai envie d'aller regarder les albums photos avec elle. Je me dirige vers la grande armoire en bois du salon et juste à côté des albums photos je trouve des centaines de pages de lettres qui ont été écrites par mon arrière-grand-père Paul, pendant la guerre. Il était médecin. Je commence à lire ça et je suis complètement aspirée par cette histoire. Vraiment, je suis Paul, caméra à l'épaule, à travers les tranchés, à travers les bombardements. Je ressens comme une sorte d'énergie, de fébrilité, avec une seule pensée : celle de raconter cette histoire", a confié la jeune écrivaine au micro de RTL.



Madame, vous allez m'émouvoir, de Lucie Tesnière est disponible chez Flammarion.



"Madame, vous allez m'émouvoir" est sorti le 10 octobre 2018 Crédit : Flammarion

Pas de coup de cœur du libraire ce dimanche mais un coup de chapeau attribué aux 6 lauréats du Prix Clara, des adolescents dont les nouvelles, choisies par un jury présidé par Erik Orsenna, sont publiées dans le recueil Prix Clara, nouvelles d'ados. Une passion de l'écriture qu'évoquent deux d'entre eux, Salomé Fabry et John Levy.

"Le fait d'écrire soit même j'ai trouvé cela très amusant, très intéressant et passionnant. Aujourd’hui c'est quelque choses que j'aime faire et que j'essaye de continuer de faire même si ce n'est pas toujours très facile".



Salomé et John, jeunes lauréats du Prix Clara aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le livre est vendu au profit de l'Association pour la recherche en cardiologie de l'hôpital Necker-Enfants malades.