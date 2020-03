publié le 25/03/2020 à 15:40

Bienvenue dans ce A La Bonne Heure en confinement ! Stéphane Bern et sa bande vous accompagnent de 11h30 à 12h30 comme chaque jour de la semaine.

C'est un joli programme que nous vous proposons aujourd'hui...

- Avec tout d'abord un philosophe de renom : Frédéric Lenoir !

Par téléphone ce matin, l'écrivain est revenu sur la crise sanitaire que vit le monde actuellement avec le covid-19. "Regarder le nombre de morts quotidiennement voire plusieurs fois par jour est extrêmement anxiogène. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul et aussi se consacrer à des activités positives.Il ne faut pas uniquement être dans l'information anxiogène", explique-t-il avant d'ajouter : "Si on a accès à la connaissance et qu'on compare les choses, on s'aperçoit que les morts qu'on nous égraine tous les jours du coronavirus pour l'instant sont moins nombreux que les morts des maladies pulmonaires habituelles". Enfin, selon Frédéric Lenoir, "il y a une surmédiatisation de ce virus qui fait que c'est terriblement anxiogène. Donc il faut aussi savoir relativiser en comparant les chiffres", conclut-il.

- Il est aussi question de musique avec une pianiste exceptionnelle : Khatia Buniatishvili !

- Et puis place à l'humour avec Ary Abittan !

Eric Dussart est également présent en studio pour son zapping TV !

"La consolation de l'ange" de Frédéric Lenoir

Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages vendus à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde, Frédéric Lenoir a publié le 06 novembre dernier La consolation de l'ange aux éditions Albin Michel. Un roman profond, émouvant, dans la veine initiatique de L’Oracle della Luna ou de L’Âme du monde, qui aide à relativiser face à la crise que vit notre société actuellement.

"La consolation de l'ange" de Frédéric Lenoir (Albin Michel)

L'histoire : Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même chambre d’hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. Entre ce jeune homme qui n’attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l’amour… Ce qui aidera peut-être Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à l’âge de 17 ans et qui a transformé sa vie.



La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir, éditions Albin Michel, 208 pages, 17,90 euros.

Khatia Buniatishvili à la Philarmonie de Paris !

C'est une nouvelle qui va ravir les fans français de Khatia Buniatishvili ! A partir de septembre prochain, la talentueuse et sublime géorgienne sera en résidence à la Philarmonie de Paris. La pianiste proposera plusieurs concerts avec l'orchestre de Paris mais aussi avec sa sœur Gvantsa.

Khatia Buniatishvili et Stéphane Bern le 19 mars 2019 dans A La Bonne Heure ! Crédit : Germain Sastre

Elle sera notamment en représentation les 09 et 10 septembre prochains pour l'ouverture de la saison avec des partitions de Bernstein, Beethoven et Chostakovitch. A noter également les concerts du 03 et 04 février 2021 sur du Mozart et du Mahler.



Enfin, le 23 juin 2021, Khatia et Gvantsa Buniatishvili formeront un duo aussi explosif que fusionnel sur la scène de la Philarmonie. Les deux sœurs, nourries de musique depuis leur enfance, laisseront leur complicité éclater dans les pages spectaculaires ou plus secrètes de Brahms, Liszt, Ravel et Gershwin.

Les apéros Instagram d'Ary Abittan !

En ces temps de confinement, plusieurs personnalités ont décidé de lutter contre l’ennui en inventant des contenus originaux et insolites sur les réseaux sociaux. C’est le cas notamment d’Ary Abittan !



Sur son compte Instagram suivi par près de 600 000 abonnés, l’humoriste est en direct tous les soirs à 19h depuis son salon. Dans ces lives quotidiens baptisés L’Apéro "On s’fait iech", il plaisante avec d’autres célébrités à l'instar de Gad Elmaleh, Malik Bentalha, Ines Reg ou encore Gérard Darmon. Au programme : de la musique, des défis ou encore des jeux plus farfelus les uns que les autres. En voici un petit exemple...

Ary Abittan n’est pas le seul à organiser des apéros sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes partagent des moments entre amis sur Internet afin d'apporter un peu de joie et de bonne humeur en cette période compliquée.