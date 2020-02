"Les Livres ont la parole" : "L'officier de fortune" de Xavier Houssin

publié le 16/02/2020 à 09:40

L'officier de fortune de Xavier Houssin est un petit roman par son format, 140 pages, mais grand texte par la finesse de l'écriture et les émotions qu'il brasse. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Xavier Houssin n'a pas connu son père, cet inconnu. Il emprunte sa voix ici et fait parler cet ancien militaire désabusé, soldat de combats perdus, du Tonkin à l'Algérie et amoureux clandestin de la mère de l'auteur. Une femme qu'il retrouvera après la mort de son épouse, une mégère qu'il n'aura jamais eu le cran de quitter.

"Je sais qu'il existait une correspondance entre mes parents mais lorsque mon père est mort en 1986 ma mère a brûlé toutes les lettres, raconte Xavier Houssin. (...) Chez moi dans le couloir de l'entrée il y a des photos de famille. Très souvent quand je vois la photo de mon père je me demande ce qu'il pense de tout ça. Mais non, je ne pense pas que ça nous rapproche. Il restera toujours quelqu'un de fondamentalement étranger. Je le comprends mieux parce que j'ai le sentiment d’avoir le même âge que lui, de ne pas être si différent, d'être aussi lâche en amour, aussi désespérés par un certain nombre de circonstances."

"Peut-être que c'est que je cherchais en écrivant ce livre, aimer mon père, concède l'auteur. Que je puisse lui dire que je l'aime ou au moins que les lecteurs puissent l'aimer ou le trouver aimable malgré un parcours compliqué, un regard sur une France qui n'existe plus."



"L'officier de fortune" de Xavier Houssin Crédit : Grasset

Le coup de cœur du libraire :

Pour le coup de cœur du libraire, nous partons en Alsace à Wissembourg à la librairie À livre ouvert avec Willy Hahn qui nous conseille cette semaine Sankara, le nouveau livre de la romancière Frédérique Deghelt.

Un homme et une femme. Cette dernière part pour 10 jours de méditation et lui doit composer avec ce départ de sa femme, avec le pourquoi, avec toutes les questions qui sont posées avant cette séparation qu'elle a voulu et qu'il subit. Frédérique Deghelt offre une écriture très musicale, "on sent la femme qui a fait du piano", note le libraire.

"Sankara" de Frédérique Deghelt Crédit : Actes Sud