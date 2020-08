"Les 10 Petits Nègres" débaptisé : "Le mot n'est pas neutre", selon un historien

et Coline Daclin

publié le 26/08/2020 à 14:45

Les 10 petits nègres, le célèbre roman d'Agatha Christie, devient Ils étaient 10. À partir de ce mercredi 26 août, le nom change en France. C'est l'arrière petit-fils de la romancière, qui est aussi son ayant-droit, qui l'a demandé car il a considéré que le mot de "nègre" ne passait plus.

"C'est vrai que le terme blessait, la preuve c'est que dans les autres pays du monde le titre du livre avait changé", avance Pascal Blanchard, historien, spécialiste de l'histoire de la colonisation, de l'immigration, des discriminations et du racisme.

Selon lui, "le mot n'est pas neutre". "Ce mot renvoie à un imaginaire, notamment à un imaginaire d'une Amérique ségrégationniste, comme de l'imaginaire colonial en France", explique-t-il.

En plus de changer le titre, cette modification va modifier 74 passages du livre. L'"île du Nègre" devient notamment "l'île au Soldat". "Si le titre change, il devrait y avoir un sous-titre ou une page de garde pour expliquer" le changement de nom, estime l'historien. Le but : que les lecteurs puissent "comprendre le contexte de l'époque" et ne pas "effacer le passé".