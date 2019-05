publié le 13/05/2019 à 18:11

Il y a beaucoup d'histoires d'animaux dans la littérature. Cependant, Le Voyage de Ludwig de Julien Jouanneau, aux éditions Flammarion, est différent : le personnage principal, un chien, prend la parole et s'adresse au lecteur. Un pari audacieux, pas toujours crédible mais on est touché, ému par l'obstination de Ludwig et sa fidélité à toute épreuve.



L'action se passe sous l'Occupation : à Paris, Hannah, la maîtresse de Ludwig, un magnifique compagnon à quatre pattes, est juive. Elle est arrêtée puis jetée dans un train à bestiaux. Ludwig se lance à sa poursuite, sans jamais quitter les rails sur lesquels le convoi s'est ébranlé, Ludwig traversera la France, l'Europe et la guerre dans l'espoir de rejoindre Hannah.

"J'écrivais souvent sous l'angle d'un chien dans mes articles [...] je regardais énormément de films, d'archives sur la déportation, notamment un où l'on voit un chien", se souvient l'auteur au micro de RTL. Si Le Voyage de Ludwig est évidemment une fiction, il s'appuie sur un contexte historique tragiquement réel.

"Le Voyage de Ludwig", de Julien Jouanneau Crédit : Flammarion