publié le 04/10/2019

Manque de clarté sur les financements, dérive du mécénat et questionnements sur l'esthétisme de l'oeuvre ; c'est trois ans de polémiques pour Le Bouquet de tulipes.

Un gigantesque bouquet de tulipes colorées de 12 mètres de haut, 8 mètres de large, 10 mètres de profondeur et un poids total de 60 tonnes. "Je me suis inspiré pour la hauteur et le volume des mesures de la main de la Statue de la Liberté, assez large et haute pour impressionner, sans être pour autant écrasante", explique à RTL le plasticien américain.

Installée dernière le Petit Palais, en bas des Champs-Élysées, l'oeuvre contemporaine sera inaugurée aujourd'hui, donnée en cadeau à la mairie de Paris en hommage aux victimes des attentats de Paris en 2015. "Au lieu de porter une torche, la main, porte un bouquet de fleurs. Onze fleurs et non pas douze pour signifier la perte qui ne peut être remplacée."

"Les fleurs sont réalisées avec un matériel transparent qui changera constamment selon l’heure et la couleur du jour, dévoile Jeff Koons, si les passants sont sensibles à ça, ce sera le meilleur arrosage possible."