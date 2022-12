"La dernière reine" de Jean-Marc Rochette sacré Grand Prix RTL de la BD 2022

Considéré comme son chef-d'œuvre par de nombreux critiques du neuvième art, La dernière reine de Jean-Marc Rochette aux Éditions Casterman a remporte le 19ème Grand prix RTL de la bande dessinée ce 12 décembre 2022. Entre la montagne du Vercors et le Montmartre des années 20, l'auteur nous embarque dans une histoire d’amour fulgurante entre Edouard, une gueule cassée de la guerre 14-18 et Jeanne Sauvage, une sculptrice animalière. Enfant, Edouard a vu le dernier ours du Vercors se faire tuer devant ses yeux. Une occasion pour Jean-Marc Rochette de retracer l’histoire de cette nature impactée par l’arrivée des Hommes.

Jean-Marc Rochette, 66 ans, en plus d'être dessinateur et scénariste de bandes dessinées est sculpteur et peintre. Il a écrit et dessiné plus d'une trentaine d'albums dont plusieurs best-sellers comme Transperneige, adapté au cinéma... Jean-Marc Rochette vit à la Bérarde, au centre du massif des Écrins, dans l'Isère. Endroit protégé, retiré. La route menant à sa maison est actuellement coupée pour 4 mois à cause de la neige et Jean-Marc Rochette est, lui aussi, coupé du reste du monde, avec son amoureuse, ses poules, son chat, ses provisions de patates et de truites. Il se promène dans cette nature enneigée et il vous suffit de regarder la couverture de la dernière reine pour voir combien il dessine merveilleusement la nature et ses animaux.

"La dernière reine" de Rochette Crédit : Casterman

L'album La dernière reine lui a pris trois ans de travail. Trois ans pour 238 pages. Rochette était tellement épuisé qu’une fois la dernière case de l’album achevé, il a fait une hémorragie et comme la route était coupée, il a fallu un hélicoptère pour le transporter à l'hôpital de Grenoble.

Dans La dernière reine, on croise des artistes parfois aussi maudits que les ours... et on vit une des plus belles histoires d'amour du neuvième art ! C'est pour toutes ses raisons que La dernière Reine de Jean- Marc Rochette est le grand prix RTL de la bande dessinée et qui va bientôt être bientôt adapté au cinéma. Film à gros budget !

Un palmarès prestigieux

Chaque mois, RTL récompense la Bande dessinée RTL du mois. Les neuf albums primés au cours de l’année concourent pour le Grand prix RTL de la bande dessinée. En remportant cette 19ème édition, Jean-Marc Rochette rejoint un palmarès prestigieux :

2021 : Du bruit dans le ciel de David Prudhomme – Futuropolis

2020 : Peau d’homme de Hubert et Zanzim – Glénat

2019 : Les Indes Fourbe de Alain Ayroles et Juanjo Guarnido – Delcourt

2018 : Malaterre de Pierre-Henry Gomont – Dargaud

2017 : La Terre des fils de GIPI – Futuropolis

2016 : Pereira prétend de Pierre-Henry Gomont – Sarbacane

2015 : La main heureuse de Frantz Duchazeau – Casterman – Professeur Cyclope

2014 : L’Arabe du futur de Riad Sattouf – Allary

2013 : Kililana Song - Tome 2 de Benjamin Flao – Futuropolis

2012 : Pablo - Tome 1 - Max Jacob de Julie Birmant et Clément Oubrerie – Dargaud

2011 : Blast - Tome 2 - L’apocalypse selon Saint Jacky de Manu Larcenet – Dargaud

2010 : Quai d’Orsay -Tome 1 - Chroniques diplomatiques de Christophe Blain et Abel Lanzac – Dargaud

2009 : Rosalie Blum, Tome 3 - Au hasard Balthazar de Camille Jourdy – Actes Sud

2008 : Spirou, journal d’un ingénu d’Emile Bravo – Dupuis

2007 : Kiki de Montparnasse de Catel et Jean-Louis Bocquet – Casterman

2006 : Henri-Désiré Landru de Christophe Chabouté – Vents d’Ouest

2005 : L’aigle sans orteils de Christian Lax - Dupuis

2004 : Où le regard ne porte pas… de Georges Abolin et Olivier Pont – Dargaud