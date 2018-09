publié le 29/09/2018 à 14:34

Invitée sur RTL samedi 29 septembre, Clémentine Célarié n'a pas souhaité parler d'elle, lors de l'introduction. Ainsi, au lieu de se décrire directement, la comédienne a souhaité lire un texte dans lequel elle se reconnaît. Il s'agît de L’innocence originelle, du mathématicien Alexandre Grothendieck.



"Dans notre connaissance des choses de l’Univers (qu’elles soient mathématiques ou autres), le pouvoir rénovateur en nous n’est autre que l’innocence. C’est l’innocence originelle que nous avons tous reçue en partage à notre naissance et qui repose en chacun de nous, objet souvent de notre mépris, et de nos peurs les plus secrètes. Elle seule unit l’humilité et la hardiesse qui nous font pénétrer au cœur des choses, et qui nous permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de nous en imprégner.

Ce ne sont pas ces dons là pourtant, ni l'ambition même la plus ardente, servis par une volonté sans faille qui font franchir ces 'cercles invisibles et impérieux' qui enferment notre univers. Seule l'innocence les franchit. Sans le savoir et sans s'en soucier en les instants où nous nous retrouvons seul à l'écoute des choses, intensément absorbé dans un jeu d'enfant."