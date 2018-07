L'été des Grosses Têtes du samedi 30 juillet

Le best of des Grosses Têtes du samedi 30/07

publié le 30/07/2016 à 18:00

Qui était surnommé le "gredin de Sicile" ? Quelle est la particularité d'Irène et Alex Pepperberg ? Qui sont les Etienne et Michel du livre de Jean-Luc Hennig ? Que sont Felipe, Vasquez et Moriz ? Dans la mythologie grecque quel est le nom du fils que le roi de Chypre a eu avec sa fille Mira ? Qui a dit "L'amour et l'argent sont comme ces personnes qui feignent de ne pas se connaître et se retrouvent sans cesse dans des rendez-vous secrets" ? Que sont obligés de faire les poissonniers d'après une directive européenne ? De quelle marque est le 300ème anniversaire, dont l'emblème est le martinet ?L’été nous offre une joyeuse parenthèse à l’écoute des temps forts de la nouvelle génération des Grosses Têtes. Servi par un vif sens de la répartie, entouré de “Grosses Têtes” éclectiques, inlassablement caustiques, Laurent Ruquier nous invite à revisiter avec humour une saison riche d’événements insolites.

Les sociétaires de l'émission ne prennent pas de vacances

Comment s'appelle le perroquet d'Isabelle Mergault ?

Le perroquet d'Isabelle Mergault Crédit : dailymotion

Avec qui Pierre Bénichou fait-il une affaire immobilière ?

Immobilier : un appartement à vendre à Paris (illustration) Crédit : AFP / Archives, Stéphane de Sakutin

