Franck Dubosc pour la première fois aux Grosses Têtes

publié le 27/06/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui est devenu le campeur le plus célèbre de France et qui sera à l'affiche de Camping 3 en salle mercredi… Franck Dubosc.

Une Grosse Tête qui préfère planter un potager qu'une tente…Elie Semoun.

Une Grosse Tête interdit de camping puisqu'il gagne toutes les soirées karaoké… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui a plus souvent démonté des politiques que des tentes de camping… Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui ne campe que sur ses positions…Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête qui ne fait pas de camping mais dont le vrai nom est à coucher dehors… Karine Le Marchand.



Franck Dubosc sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo - Abaca Press

