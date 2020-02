Keen'V annonce l'annulation de son "Thérapie Tour", faute de public

publié le 25/02/2020 à 16:45

C'est avec une tristesse palpable et une grosse dose d’humilité que Keen'V s'est adressé à ses fans lundi 24 février via son compte Instagram. Le chanteur a annoncé sur une vidéo qu'il annulait une grande partie de son "Thérapie Tour" pour cause de réservations insuffisantes.

"Vous n'avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plus", a-t-il commenté, lucide et sans rancœur. "C'était peut-être la tournée de trop", avance Keen'V, après "5 tournées en 6 ans à guichets fermés". "Je suis le premier déçu, on a énormément travaillé pour vous proposer un beau show", explique-t-il.

L'artiste indique néanmoins avoir gardé la date du concert au Zénith de Rouen, "parce que Rouen, c'est la maison", indique le Normand. Keen'V annonce se retirer des réseaux sociaux pour "éviter de lire [vos] déceptions". Il assure qu'il reviendra "plus fort après cet échec".