Jérôme Commandeur "tout en douceur" à l'Olympia !

5 ans qu'il avait "déserté" la scène, accaparé par ces nombreux projets au cinéma et à la télévision. Heureusement, depuis 2018, Jérôme Commandeur est de retour dans le genre qui l'a fait connaître, le one-man-show, avec Tout en douceur, spectacle désopilant dans le lequel il mêle personnages et stand-up.

Un spectacle créé au théâtre de la Gaité Montparnasse, qui s'est joué avec succès au Casino de Paris en avril dernier et que Jérôme reprendra pendant les fêtes de fin d'année à l'Olympia !

Il jouera son one-man-show dans la mythique salle du boulevard des Capucines du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

L'occasion pour Stéphane Bern et son équipe de recevoir l'humoriste que tout le monde s'arrache (il sera bientôt aux côtés d'Alexandra Lamy et Josiane Balasko dans Un tour chez ma fille), pour évoquer avec lui Kim Jong-un, Bernard Pivot, le petit Grégory et faire un petit bilan de l'année écoulée !

"Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, en 5 ans l’homme n’a pas changé.

Welcome back kid.

Tu nous as manqué"

Tout en douceur, un spectacle de Jérôme COMMANDEUR - Mise en scène Jérôme COMMANDEUR et Xavier MAINGON

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Luana Belmondo, Cyprien Cini et Patrice Carmouze !