Jean-Paul Gaultier dans la Curiosité

publié le 08/05/2017 à 18:00

Biographie de Jean-Paul Gaultier

Il est l’un des plus célèbres couturiers du monde, il a habillé les plus grandes stars : Madonna, Catherine Deneuve ou encore Sylvie Vartan. Sa marque de fabrique : la marinière !

Jean Paul Gaultier est une icône française de la mode dont la journaliste Elizabeth Gouslan nous dresse le portrait.

Elizabeth Gouslan est l'auteure du livre Jean Paul Gaultier, Punk sentimental publié aux éditions Grasset.

Jean Paul Gaultier, Punk sentimental

Tour de France des gourmandises

Comment sont nées les niniches de Quiberon , le canelé de Bordeaux, le biscuit rose de Reims, la crêpe dentelle de Quimper et la gaufre fourrée de Lille, le nougat de Montélimar et le téton de la Reine Margot ?

grâce à la journaliste Laurence Caracalla vous saurez tout sur vos petits péchés mignons !

Laurence Caracalla est l'auteur du livre Le tour de France des 100 péchés mignons paru aux Editions Figaro

Le tour de France des 100 péchés mignons

Les bas-fonds de Moscou

Plongeons dans les bas-fonds de Moscou avec un Français commandant d'une société de sécurité privée.

Son univers, ce sont les armes, les oligarques, les prostituées, la guerre et la mort. On vous raconte l'histoire de Paul-Henri Guiter, fils de haut-fonctionnaire que rien ne destinait à un tel destin !

Paul-Henri Guiter et Jean-Louis Bachelet sont les auteurs du livre L'étoile noire paru chez Arthaud.

L'étoile noire