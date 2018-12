Jean Jacques Goldman et Amy Winehouse dans le Stop ou Encore du 29 Décembre 2018

publié le 29/12/2018 à 11:20

Ce weekend c'est version longue !

Ce wee-end c'est un Stop ou Encore version longue que vous retrouvez avec au programme : Jean Jacques Goldman, Amy Winehouse, Slimane, Julien Doré et bien d'autres encore ! Et pour fêter ça, encore plus de montres RTL à gagner alors votez pour vos artistes favoris et venez parlez avec nous sur l'antenne !



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.

