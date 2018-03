publié le 20/03/2018 à 11:18

En cette journée de la langue française, parlons littérature avec David Foenkinos. L'auteur présente en avant-première son nouveau roman, Vers la beauté, publié chez Gallimard. Ce livre repose sur une énigme, un secret qui serait un crime, si on le révèle pour le lecteur.



Le livre raconte l'histoire d'Antoine Duris, un éminent professeur aux Beaux-Arts de Lyon, qui décide de tout quitter du jour au lendemain. Il monte à Paris et se fait embaucher comme simple gardien au Musée d'Orsay. Pourquoi ce choix d'une vie déclassée, solitaire et sacrifiée ? Quel chagrin, drame ou crime cherche à fuir le héros ? Le récit bascule et a le don de sidérer et bouleverser le lecteur.

Pour David Foenkinos, son héros Antoine Duris est "quelqu'un dont on ne connaît pas les motivations". "Le sujet principal est d'aller se réfugier dans la beauté, explique l'auteur sur RTL. Chacun cherche son propre chemin vers sa consolation, et lui, il (le héros) a vécu un drame, quelque chose d'extrêmement douloureux."

David Foenkinos explique ensuite que le personnage principal "va aller s'apaiser d'une certaine manière, en étant face au tableau de Modigliani, dans une salle du musée d'Orsay".