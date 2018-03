et Le Service Culture

publié le 22/03/2018 à 12:44

Une exceptionnelle capacité à décrire, à faire vivre des lieux, des atmosphères fortes. Deux ans après Les Salauds vont payer, Emmanuel Grand présente son nouveau roman Kisanga, édité par Liana Lévi.



L'auteur français quitte l'Hexagone pour le Congo au sous-sol gorgé de richesses, le véritable coffre-fort à minerais de la planète que se disputent les grandes compagnies minières. "C'est malheureusement le monde d'aujourd'hui. [...] Il y a beaucoup de cynisme, de gros sous, de violence aussi et du mépris pour les populations de ce pays".

Deux géants de l'industrie minière, le français Carmin et le chinois Shanxi, s'associent pour exploiter un gigantesque gisement de cuivre avec le soutien de leurs gouvernements. Mais deux fauves peuvent-ils se partager un même territoire ?

"En tant qu'auteur de polar, on essaye de générer du suspense, des rebondissements et l'envie pour le lecteur de tourner les pages", assure l'écrivain, qui ajoute : "Je voulais ramasser l'action et lui donner une certaine tension".

