publié le 08/12/2017 à 11:26

La cérémonie d'hommage à Jean d'Ormesson commencera par une messe de funérailles dans la cathédrale Saint-Louis, où l'académicien Jean-Marie Rouart dira quelques mots à la mémoire de son ami, puis le cercueil sera déposé à même les pavés et recouvert du drapeau tricolore.



Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre et le violoniste Renaud Capuçon jouera quelques notes de la méditation de Thaïs de Massenet.

Parmi les personnalités présentes aux Invalides, il y aura les académiciens en habit vert. RTL a demandé à l'académicien Jean-Christophe Rufin quelles réflexions lui inspire la disparition quasi simultanée de deux des icônes de la culture française, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday, et l'émotion qu'elle suscite dans l'opinion.

"Jean d'Ormesson fleurait bon Louis XV et le château de Versailles, et en même temps vous pouviez le mettre à côté d'un rappeur et ils arrivaient à discuter sans difficultés. Dans les concerts de Johnny, il y avait des enfants de 10 ans, comme des personnes de 80 ans. Et bien cette capacité d'adaptation, je pense que c'est cela les vraies racines de la France. Je crois que les vrais personnages importants pour un peuple sont ceux qui lui donnent de l'espoir. Et tous les deux, ils lui donnaient de l'espoir".

Héloïse d'Ormesson a révélé les derniers mots écrits par son père

Revenons sur l'émouvant moment de télévision qui s'est déroulé en direct hier soir La grande librairie, l'émission littéraire de François Busnel sur France 5.



On pensait que le dernier livre de Jean d'Ormesson serait celui dont la publication est annoncée chez Gallimard en février prochain, Et moi, je vis toujours, hors Héloïse d'Ormesson, la fille de l'académicien, a révélé hier soir les derniers mots de l'ultime livre laissé par son père.



"J'ai trouvé ce matin, cette dernière page du manuscrit (...) Je n'aurai pas le courage de la lire, mais la dernière phrase est pleine d'espoir", commence Héloïse d'Ormesson, avant de donner le livre à François Brusnel.



"Tout passe, tout finit, tout disparaît et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible... Mais que je sois passé, sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours et la mort elle-même ne peut rien contre moi", lit-il.

Les derniers mots au feutre bleu de Jean d’Ormesson ... fin de son manuscrit « un Hosanna sans fin » (mis en ligne par François Busnel) pic.twitter.com/ixO7olwKoG — Patrice Thomas (@patthomas) 8 décembre 2017

RTL a pu avoir accès au dernier manuscrit de Jean d'Ormesson, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre. C'est un texte au feutre bleu comme l'académicien en avait l'habitude, rédigé de sa belle écriture ronde et ferme.



Il avait choisi plusieurs titres mais fini par retenir Un hosanna sans fin, hosanna terme biblique synonyme de chant de triomphe et d'allégresse. Ce livre ultime, Jean d'Ormesson l'avait promis pour sa fille, Héloïse. Elle le publiera, mais aucune date n'est fixée pour l'instant.